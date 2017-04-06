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Главная » Криминал » Результатом ссоры в мурманском баре стало ножевое ранение
 
 
 
 
06 Апреля 2017 года, 16:27

Результатом ссоры в мурманском баре стало ножевое ранение


МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ – В отношении мурманчанина, 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление произошло возле бара, расположенного на проспекте Кольский. Полицейские выяснили, что после распития алкоголя между двумя посетителями заведения произошла драка.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину с колото-резанным проникающим ранением грудной клетки. Позже была установлена личность пострадавшего, 1976 года рождения, – рассказал «Би-порту» представитель Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко. – Подозреваемый был установлен сотрудниками уголовного розыска и задержан бойцами ОМОН Росгвардии. Мужчина признался в содеянном, однако, причину конфликта пояснить не смог».

Обвиняемый ранее многократно судим, в том числе за хищение чужого имущества, мошенничество и хранение наркотических средств.

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