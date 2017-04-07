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Главная » Криминал » В Кандалакше полицейские изъяли из незаконного оборота боеприпасы в количестве 400 штук
 
 
 
 
07 Апреля 2017 года, 16:47

В Кандалакше полицейские изъяли из незаконного оборота боеприпасы в количестве 400 штук


КАНДАЛАКША/ 7 апреля - В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» была получена информация о том, что один из жителей района хранит без специального разрешения боеприпасы.

Полицейские провели осмотр в частном доме подозреваемого на территории д. Колвица и нашли у него более 400 штук патронов разного калибра. Оперативники выяснили, что несколько лет назад мужчина являлся владельцем огнестрельного оружия, однако был лишен лицензии на его использование и сдал оружие в органы внутренних дел.

Девять автоматных патронов образца 1943 года калибра 7,62х39 мм, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, были направлены на экспертизу. Эксперт ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установил, что представленные на исследование предметы, изготовлены промышленным способом на машиностроительном заводе г. Бишкека в конце 60-х годов прошлого века. Несмотря на достаточно давнюю дату производства, они являются боеприпасами пригодными для стрельбы. Исследование других видов патронов в настоящеевремя продолжается.

Сотрудники уголовного розыска задержали хозяина дома, жителя г. Мончегорска, 1953 года рождения. Причины хранения дома запрещенных к свободному обороту предметов мужчина пояснять не стал.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции предупреждают жителей Заполярья об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также частей к оружию. При находке оружия или боеприпасов, а также частей оружия необходимо незамедлительно сдать их в органы внутренних дел.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: PressFoto

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