В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством

07 Апреля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 7 апреля - В отдел полиции Мурманска обратился 35-летний житель поселка Росляково с заявлением о том, что ему угрожали убийством. По словам мужчины, это произошло в ходе словесного конфликта в квартире по улице Профсоюзов.

Полицейские установили, что потерпевший и угрожавший ему гражданин находились в гостях у общего знакомого. Внезапно вспыхнувшая ссора привела к тому, что подозреваемый, удерживая в руке кухонный нож, умышленно высказал в адрес заявителя обещание лишить его жизни. После чего, продолжая свои преступные действия, нанес потерпевшему ножом два удара в область левого плеча и груди справа.

Потерпевший в сложившейся обстановке, видя агрессивно настроенного человека, угрозу жизни и здоровью воспринимал реально, так как имелись основания опасаться ее осуществления. Он обратился за помощью в полицию.

Сотрудниками полиции подозреваемый, 49-летний местный житель, был установлен и опрошен участковым уполномоченным отдела полиции. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он не привлекался к уголовной либо административной ответственности.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter