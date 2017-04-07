В Мурманске полицейскими пресечен факт подделки документов

07 Апреля 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/ 7 апреля - В отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску поступила информация от администрации предприятия, работающего в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о том, что один из сотрудников вероятно предъявил в кадровую службы документ с признаками подделки.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что с целью допуска к работе мужчина, использовал медицинскую книжку с заведомо подложными оттисками печатей и штампов о прохождении врачей медицинской комиссии. Фактически врачей он не посещал.

Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции медкнижка была изъята и направлена на экспертизу. Исследование подтвердило факт подделки документации.

Полицейские установили и опросили подозреваемого работника, жителя поселка Мурмаши, 1955 года рождения. Он признался в содеянном.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа...». Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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