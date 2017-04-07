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Главная » Криминал » Сутенер из Мурманска получил условный срок
 
 
 
 
07 Апреля 2017 года, 13:51

Сутенер из Мурманска получил условный срок


МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ – Вынесен приговор в отношении мурманчанина, который с января 2014 по октябрь 2016 года был организатором занятия проституцией.

«Михаил Груздев осуществлял прием заказов, организовывал доставку женщин, оказывающих интимные услуги, по адресам клиентов. При этом обвиняемый оставлял себе не менее 50% от стоимости заказа, оставшуюся часть он передавал исполнителям в качестве вознаграждения, – сообщили в Прокуратуре Мурманской области. – Суд принял во внимание, что Груздев, имея неснятые и непогашенные судимости, вновь совершил преступление против здоровья населения и общественной нравственности».

В результате мужчина осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Фото: Twitter

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