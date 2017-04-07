Северянка пополнила счета мошенников

08 Апреля 2017 года, 19:07

МУРМАНСК/8 апреля/БИ-ПОРТ - 33-летняя северянка рассказала сотрудникам полиции, что на сайте в сети Интернет рассказала о продаже продовольственного пайка. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что заинтересован в приобретении продуктового набора. Договорившись о покупке, «покупатель» попросил женщину пополнить счета его мобильных телефонов с условием возврата. Женщина, поверив, что при встрече ей вернут деньги, перевела по 5 тысяч рублей по два указанных ей номера. Злоумышленник больше на связь с заявительницей не выходил.

Кроме того, обманным путем мошенники похитили деньги у 68-летнего пенсионера. Он подал объявление о продаже частного дома. Мошенник под предлогом перевода предоплаты завладел реквизитами и паролем доступа к его банковской карте, после чего с его счета пропали 10 тысяч рублей.