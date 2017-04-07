Кольскому торговцу не удалось продать гашиш

08 Апреля 2017 года, 20:09

КОЛА/8 апреля/БИ-ПОРТ - Безработный 24-летний житель города Колы ранее уже привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками. И на этот раз оперативники задержали подозреваемого в момент сбыта запрещенного вещества наркозависимому человеку в одном из подъездов жилого дома по улице Полярный круг. В результате сделки злоумышленник планировал получить несколько тысяч рублей. Изъятое у него при обыске вещество направили на экспертизу.

Эксперт-химик ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установил, что исследованный им материал является наркотическим веществом гашиш массой 62,69 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Теперь мужчине, который находится под арестом, грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.