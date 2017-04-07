Житель Оленегорска лишится свободы за незаконный перевод

09 Апреля 2017 года, 14:28

МУРМАНСК/9 апреля/БИ-ПОРТ - В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от местного жителя о краже денежных средств. 38 –летний мужчина рассказал полицейским, что некоторое время назад он потерял мобильный телефон. На следующий день, обратившись на «горячую линию» банка для блокировки карты, потерпевший узнал от оператора, что с его счета списана 21 тысяча рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя 30-летнего Оленегорска. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что нашел сотовый телефон, к номеру которого была подключена услуга «мобильный банк», и воспользовался ею для перевода средств на собственный счет.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.