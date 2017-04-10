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Главная » Криминал » В Полярном полицейскими задержан подозреваемый в ограблении
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 18:15

В Полярном полицейскими задержан подозреваемый в ограблении


ПОЛЯРНЫЙ/ 10 апреля - В дежурную часть отдела полиции по г. Полярный ОМВД России по ЗАТО Александровск обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением об открытом хищении ее имущества.

Полицейскими было установлено, что ограбление женщины произошло вечером в подъезде дома по ул. Советская. Злоумышленник увидел ее возле подъезда. Поскольку женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и плохо держалась на ногах, он предложил проводить ее до квартиры.

Неизвестный довел потерпевшую до дверей ее квартиры и согласился подержать дамскую сумку, пока она отпирает дверь. Как только сумка оказалась в его руках, мужчина скрылся.

Как рассказала жительница города в ходе ее опроса, в сумке находились денежные средства в размере нескольких тысяч долларов США, ювелирные изделия, мобильный телефон. Общий ущерба составил около 172 тысяч рублей. Наличие значительной суммы денег женщина объяснила тем, что собиралась открыть банковский счет, однако по пути зашла к знакомому, употребила спиртное и отложила визит в банк.

Потерпевшая описала некоторые приметы злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался неработающий, ранее судимый за кражу житель Полярного, 1967 года рождения. Выяснилось, что валюту он уже успел обменять на рубли, купил себе новый мобильный телефон, отдал имеющиеся долги и накрыл стол друзьям в ресторане. Лишь часть похищенного была изъята.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до 4 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)

Фото: Misanec.ru

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