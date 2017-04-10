16 ложных сообщений о терактах зафиксировано в Мурманской области за два года

10 Апреля 2017 года, 11:34

МУРМАНСК/ 10 апреля/БИ-ПОРТ – Прокуратура Мурманской области приняла меры по возмещению ущерба лицами, сообщившими заведомо ложные сведения об акте терроризма. Теперь за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, следует не только привлечение к уголовной ответственности, но и материальная ответственность по возмещению ущерба организациям и учреждениям, задействованным в проведении мероприятий по проверке таких сообщений.

За период 2015-2016 годов в Мурманской области зарегистрировано 16 подобных преступлений. Практически все такие преступления раскрываются, и виновные лица привлекаются к уголовной ответственности. В результате рассмотрения судами пяти исков, с виновных лиц будет взыскано более 220 тысяч рублей. Ещё 4 иска находятся на рассмотрении суда.

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