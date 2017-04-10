В Мурманске задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

10 Апреля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 10 апреля - В полицию Мурманска в ночное время поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 29-летнего мурманчанина с проникающими ранениями грудной клетки.

Сотрудники уголовного розыска Ленинского отдела полиции установили, что ранение мурманчанину причинил ранее судимый за грабеж житель областного центра, 1982 года рождения, проживающий в квартире по ул. Подстаницкого. Полицейским поступила информация, что подозреваемый может оказать сопротивление, в связи с чем задержание проводилось при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и опрошен. Он признался в причинении тяжкого вреда здоровью. Находясь в квартире своего знакомого по улице Лобова, подозреваемый и потерпевший совместно распивали спиртные напитки. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, ранее судимый 34-летний мурманчанин схватил топор и умышленно ударил им потерпевшего в грудь, после чего отправился домой.

По факту в отношении жителя Мурманска, 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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