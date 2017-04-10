В Ловозерском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев

10 Апреля 2017 года, 19:45

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 10 апреля - В отдел полиции по Ловозерскому району МО МВД России «Оленегорский» поступило сообщение от бдительных граждан о том, что в квартире одного из домов, расположенного в п. Ревда на ул. Победы, происходит драка.

Незамедлительно выехав на место происшествия, сотрудники полиции задержали подозреваемого, 1988 года рождения, проживающего в поселке Ревда, и доставили в отдел полиции. Они также вызвали медиков для оказания помощи пострадавшему хозяину жилья, 1979 года рождения.

Устанавливая обстоятельства инцидента, сотрудники полиции со слов очевидцев выяснили, что злоумышленник действовал из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок. Мужчина избил знакомого, причинив последнему телесные повреждения в виде синяков и ушибов и физическую боль. Он умышленно нанес не менее четырех ударов стеклянной бутылкой по голове пострадавшего. Дракой закончился конфликт, вспыхнувший на почве личной неприязни.

Подозреваемый ранее уже был подвергнут административному наказанию по ст.6.1.1 КоАП РФ за аналогичное деяние. По данному факту в отношении ранее судимого северянина возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до сорока тысяч рублей либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter