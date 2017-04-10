Жителя Заозёрска будут судить за сообщение о подготовке взрыва Крымского моста

11 Апреля 2017 года, 09:43

ЗАОЗЁРСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Жителю Заозёрска грозит до трёх лет колонии за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, местный житель в ночь на 4 апреля 2017 года после взрыва в метро Санкт-Петербурга сообщил, что следующий взрыв произойдёт на Крымском мосту.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно отреагировали на сообщение. В ходе проверки было установлено, что во время звонка мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения. По данному Акту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ. Максимальное наказание за совершение этого преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, с обвиняемого будут взысканы средства, затраченные государством на обеспечение выезда оперативных служб по поступившему сообщению.

Фото: Nios.ru