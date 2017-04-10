Врач в Кандалакше выдавал поддельные справки о беременности

11 Апреля 2017 года, 10:33

КАНДАЛАКША/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - Прокуратурой Кандалакши признано законным возбуждение уголовных дел в отношении врача за совершение коррупционных преступлений. Как установлено в ходе следствия, врач ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» за вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей выдавал заведомо подложные справки о нахождении женщин в состоянии беременности с целью последующего предоставления работодателю для создания условий, исключающих возможность их увольнения.

В отношении врача возбуждены уголовные дела за получение взятки должностным лицом и за нарушения в исполнении служебного долга. В рамках возбужденных уголовных дел проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств совершенных преступлений. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: Newsvo