Апелляция мурманчанки, убившей сожителя ударом ножа, осталась без удовлетворения

11 Апреля 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Первомайский суд приговорил Ирину Ткаченко к девяти годам и одному месяцу колонии общего режима. Помимо этого, убийце придется оплатить расходы похорон матери погибшего и заплатить еще полмиллиона рублей за моральный ущерб.

Изначально мурманчанка пыталась обжаловать приговор в связи с чрезмерно суровым наказанием, ссылаясь на необходимость ухода за больной матерью.

«Государственный обвинитель возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, поскольку вина осужденной подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и экспертными заключениями», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

В сентябре прошлого года Ирина Ткаченко распивала алкоголь совместно с сожителем в одной из квартир на Кольском проспекте. Мужчина стал оскорблять женщин, чем вызвал гнев со стороны подсудимой, в результате она нанесла ему один удар в грудь кухонным ножом.