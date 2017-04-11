В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

11 Апреля 2017 года, 18:12

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску поступило заявление от местного жителя по факту хищения из салона его автомобиля, припаркованного у дома по улице Подгорная, техники на общую сумму 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 по горячим следам был задержан молодой человек. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Кроме того, у оперативников были основания подозревать молодого человека еще в одном преступлении. Как выяснилось, в полицию поступило заявление еще от одного жителя Мурманска, который сообщил, что из его машины, припаркованной в этом же дворе, похищен аккумулятор на сумму 3 500 рублей.

Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцам.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: newsvo.ru