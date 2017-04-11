В Мурманске полицейскими пресечен факт подделки документов

11 Апреля 2017 года, 18:36

МУРМАНСК/ 11 апреля - В полицию поступила информация от отдела кадров одного из предприятий, расположенного на территории города. По словам его представителей, мужчина предоставил в кадровую службу личную медицинскую книжку, выданную на его имя, с признаками подделки.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что с целью трудоустройства на предприятии мужчина использовал медицинскую книжку с заведомо подложными оттисками печатей и штампов о прохождении врачей медицинской комиссии. Фактически врачей он не посещал.

Медкнижка была изъята и направлена на экспертизу. Исследование подтвердило факт подделки документации.

Полицейские установили и опросили подозреваемого, жителя города, 1984 года рождения. Он признался в содеянном.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа...». Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter