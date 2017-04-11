Полицейские в Мурманске проводят рейды по торговым точкам

11 Апреля 2017 года, 19:16

МУРМАНСК/ 11 апреля - В полицию Мурманска с конца прошлого года стали поступать сообщения от жителей города о том, что в торговых и развлекательных заведениях областного центра установлены и функционируют игровые терминалы, замаскированные под платежные системы. Несколько обращений поступили из редакции ежедневной городской газеты.

По каждому обращению сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску были проведены проверки.

Так, в ходе очередной проверки полицейские установили, что в Первомайском округе в торговой точке по ул. Крупской установлен терминал, с помощью которого можно играть в азартные игры за определенную плату. Терминал был изъят из торговой точки, по факту участковым уполномоченным полиции составлен протокол осмотра. Еще два подобных терминала были изъяты полицейскими из помещения АЗС в Первомайском округе. Материалы проверок по каждому факту направлены в СУ СК России по Мурманской области для принятия процессуального решения.

Всего в текущем году сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проведено более 20 проверок, направленных на выявление и пресечение фактов организации и проведения незаконных азартных игр на территории г. Мурманска. Изъято более 100 единиц игрового оборудования, в том числе более 10 игровых терминалов. Все изъятое игровое оборудование помещено на склад, впоследствии по решению суда оно будет уничтожено.

Работа по пресечению незаконной организации и проведения азартных игр на территории областного центра продолжается. Жители Мурманской области могут сообщить в полицию о данных фактах, все поступающие сообщения будут проверены.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОЭБиПК УМВД России по Мурманской области)