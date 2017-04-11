Мурманчанку пытались «развести» на 300 тысяч рублей

11 Апреля 2017 года, 14:25

МУРМАНСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Неизвестный мужчина, представившись сотрудником правоохранительных органов, пытался получить от жительницы Мурманска 300 тысяч рублей. Звонок на домашний телефон женщины поступил около 17:00, собеседник сообщил об уголовном преследовании ее внука за причинение телесных повреждений.

«Мошенник пояснил, что данная сумма необходима для того, чтобы откупиться от сотрудников полиции. Изначально пенсионерка, 1969 года рождения, поверила злоумышленнику и оправилась в банк для снятия денежных средств, которые должна была передать курьеру», – пояснила «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

Отделение банка оказалось закрытым, но женщина все равно приняла решение встретиться с курьером. По ее словам, он не был похож на полицейского или представителя следственного комитета. В результате она обратилась в отдел полиции и подробно описала молодого человека. В настоящий момент по факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело.