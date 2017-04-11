Задержана супружеская пара, подозреваемая в избиении таксистки

11 Апреля 2017 года, 19:40

МУРМАНСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - Сотрудник Росгвардии совместно с полицейским задержали супружескую пару, подозреваемую в нанесении телесных повреждений.

В дежурную часть полиции Кольского района обратилась жительница Мурманска, работающая таксистом, которая сообщила, что на нее напали двое незнакомых ей граждан. Как выяснилось, пострадавшая подвозила в Мурманск не совсем трезвых пассажиров. По дороге между супругами и девушкой-таксистом произошел конфликт, в результате которого пассажирка нанесла потерпевшей несколько ударов, в то время как ее 50-летний муж высказывал в адрес таксиста угрозы. В районе первого километра автодороги Кола – Зверосовхоз подозреваемых задержали сотрудники Росгвардии и ГИБДД, после чего правоохранители доставили супружескую пару в полицию.

В отношении задержанной 49-летней гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Побои», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.