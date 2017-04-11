Бизнесмен-наркоторговец отправится в тюрьму на пять лет

12 Апреля 2017 года, 11:10

МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Индивидуальный предприниматель обжаловал в решение Апатитского городского суда. Согласно приговору Игорю Ганичеву было назначено пять лет тюрьмы за сбыт героина в октябре 2015 года. Подсудимый утверждал, что преступление было совершено другим лицом, а его защитник пытался затянуть судебное следствие.

«Ганичев был задержан в ходе оперативно-розыскного мероприятия, он передал участнику «Проверочной закупки» наркотическое средство диацетилморфин и 6-моноацетилморфин массой 0,232 грамма. Свою вину не признавал, но стороне обвинения удалость доказать, что именно данный гражданин виновен в совершении указанного преступления», – рассказала «Би-порту» представитель Прокуратуры Мурманской области.

Мурманский областной суд также согласился первой инстанцией – апелляционная жалоба защитника осталась без удовлетворения, и приговор вступил в законную силу.