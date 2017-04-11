Военнослужащие ограбили войсковую чать в Печенге на 1,2 млн рублей

12 Апреля 2017 года, 11:20

ПЕЧЕНГА/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области осудили двух военнослужащих в/ч 08275 за кражу в особо крупном размере. Как сообщили «Би-порту» в Военном следственном управлении по Северному флоту, сержант Павел Богомолов и рядовой Владимир Семёнов похитили военно-техническое имущество на сумму более 1,2 млн рублей. В ходе предварительного следствия указанное имущество было обнаружено и возвращено военному ведомству.

Принимая во внимание, что военнослужащие полностью признали свою вину в содеянном, активно способствовали расследованию данного преступления, решением Заозерского гарнизонного военного суда Богомолову и Семенову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно каждому, а также штрафа.