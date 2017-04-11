В Мурманске задержали мужчину, который хранил почти 100 грамм гашиша

12 Апреля 2017 года, 12:25

МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Мужчину задержали в ходе спецоперации на лестничной площадке подъезда дома на улице Крупской в момент совершения сделки.

Обыск провели и по месту жительства злоумышленника. Изъятое вещество было направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. Экспертом установлено, что подозреваемый хранил наркотическое вещество гашиш общей массой 97 грамм.

В отношении неработающего ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.