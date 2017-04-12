В Мурманске полицейские задержали мужчину по подозрению в угрозе убийством дочери

12 Апреля 2017 года, 18:08

МУРМАНСК/ 12 апреля - В отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску обратилась за помощью жительница областного центра, 33-летняя мурманчанка. Женщина рассказала, что придя домой, обнаружила отца в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в одном из домов по улице Аскольдовцев.

Женщина выразила ему недовольство данным фактом. Между родственниками возникла ссора, и 62-летний мужчина, схватив кухонный нож, начал угрожать дочери физической расправой. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, женщина вызвала полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковыми уполномоченными отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску установлен и опрошен ранее несудимый местный житель, 1955 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкцияданной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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