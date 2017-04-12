Полицейскими в Мурманске задержана подозреваемая в подделке документов

12 Апреля 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/ 12 апреля - В полицию поступила информация от администрации магазина, расположенного по улице Шабалина. По словам его представителей, женщина с целью трудоустройства предъявила личную медицинскую книжку с заведомо ложными сведениями.

Полицейские выяснили, что подозреваемая предоставила медкнижку с данными о прохождении требуемой санитарно-гигиенической аттестации, предоставляющей право на работу в данном магазине в должности продавца. В действительности врачебную комиссию она не проходила.

Медкнижка была изъята и направлена на экспертизу. Исследование подтвердило факт подделки документации.

Полицейские установили и опросили подозреваемую женщину, 1970 года рождения, ранее несудимую. В содеянном она призналась.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное делопо признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа...». За данное преступление законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде крупного штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области