В Кандалакше полицейскими задержан подозреваемый в краже из зоомагазина

12 Апреля 2017 года, 19:00

КАНДАЛАКША/ 12 апреля - В полицию Кандалакши с заявлением о краже из магазина обратилась местная жительница, 1979 года рождения. Заявительница рассказала, что в дневное время из помещения магазина, владельцем которого она является, неустановленное лицо похитило большую упаковку корма для домашних животных, тем самым причинив предпринимателю ущерб на сумму около 4 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую, просмотрели видеозапись и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать жителя Кандалакши, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранительных органов.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который позже признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским, что он содержит у себя дома собаку и поэтому является постоянным посетителем этого зоомагазина. Когда он в очередной раз пришел за питанием для любимцем, то решил воспользоваться отсутствием продавца в одном из торговых залов и украсть мешок корма.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, похищенное изъято. По факту кражи в отношении безработного, ранее судимого за аналогичные преступления и состоящего под административным надзором жителя Кандалакши возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Tengrinews