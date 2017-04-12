Жительница Апатитов оформляла поддельные полисы ОСАГО

12 Апреля 2017 года, 17:31

АПАТИТЫ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Северянка обвиняется в совершении преступления против интересов страховой компании. Она с 31 марта и на протяжении года получила деньги в виде коммерческого подкупа в сумме более 600 тысяч за незаконное заключение договоров ОСАГО и последующее оформление полисов на автомобили, не прошедших обязательную диагностику. В качестве агентского вознаграждения жительница города Апатиты незаконно получила около 40 тысяч рублей.

«Обвиняемая являлась работником страховой компании и использовала свои полномочия вопреки законным интересам организации, в целях извлечения материальной выгоды. Прокурором города дана оценка достаточности собранных доказательств и уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Максимальное наказание за совершение данного преступления – пять лет лишения свободы.