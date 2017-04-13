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Главная » Криминал » В Полярнозоринском и Ковдорском районах прошла операция «Контрафакт»
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 18:55

В Полярнозоринском и Ковдорском районах прошла операция «Контрафакт»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля - В Полярнозоринском и Ковдорском районах в период с 3 по 12 апреля проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт». Цель мероприятия - выявление и пресечение производства и распространения фальсифицированной и контрафактной продукции. В рамках мероприятия полицейскими осуществлено 17 проверок.

Так, в ходе проверки одной их торговых точек в г. Полярные Зори сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Полярнозоринский» выявлен факт незаконного использования товарных знаков известных производителей спортивной одежды и аксессуаров. Как установили полицейские, индивидуальный предприниматель, торговавший контрафактными товарами, в декабре 2016 года уже был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ. Однако даже привлечение к административной ответственности за незаконное использование не стало для предпринимателя основанием для прекращения противоправной деятельности.

Товары с признаками подделки изъяты из торгового оборота, назначена экспертиза. В действиях индивидуального предпринимателя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Аналогичный факт был выявлен в Ковдоре участковым уполномоченным полиции при проверке магазина одежды. Предприниматель продавал спортивную обувь с маркировками известных производителей спортивной обуви, однако документы, подтверждающие происхождение товаров, сотруднику полиции он не смог предоставить. По факту также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(По информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

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