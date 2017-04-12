Директора мурманской гостиницы приговорили к штрафу

13 Апреля 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор генеральному директору гостиницы «Имандра». Женщину обвиняли в коммерческом подкупе.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, осуждённая в ноябре 2016 года незаконно оформила и передала неустановленному лицу документы, подтверждающие фиктивное проживание последнего в гостинице «Имандра». За это она получила 12,3 тысячи рублей.

С учётом положительных характеристик и наличия смягчающих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Twitter