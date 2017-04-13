В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в ограблении пенсионерки

13 Апреля 2017 года, 19:43

МУРМАНСК/ 13 апреля - В отдел полиции №2 УМВД России по городу Мурманску поступило сообщение от 62-летней пенсионерки об ограблении ее неизвестным злоумышленником.

Мурманчанка сообщила полицейским, прибывшим на место происшествия, что молодой человек возле одного из домов, расположенного по проспекту Героев-североморцев, вырвал из рук сумку. В ней находились кошелек с деньгами в сумме 8 тысяч рублей. После нападения злоумышленник скрылся.

Потерпевшая описала сотрудникам полиции приметы подозреваемого. Они были переданы дежурным нарядам полиции и проверены по специальным базам данных. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску установили, что ограбление мог совершить местный житель, 1999 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что похищенные денежные средства потратил, а сумку с пустым кошельком сразу выкинул.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newstes.ru