В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

13 Апреля 2017 года, 20:00

КАНДАЛАКША/ 13 апреля - В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» обратился 44-летний местный житель с заявлением о причинении ему телесных повреждений молодым человеком.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и опросили потерпевшего. Мужчина пояснил, что он распивал спиртные напитки с малознакомым человеком. В ходе распития между мужчинами возник конфликт, в результате чего злоумышленник нанес несколько ударов по голове потерпевшего, используя в качестве оружия керамическую кружку. Телесные повреждения, полученные мужчиной, медиками расцениваются как легкий вред здоровью.

Сотрудниками полиции были опрошены соседи и возможные очевидцы преступления, но установить по горячим следам злоумышленника не удалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий кандалакшскими полицейскими был установлен и задержан безработный, ранее не судимый житель Кандалакши, 1995 года рождения, который признался в совершении преступления.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: v-kurse.ru