Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшего жителя областного центра

13 Апреля 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 13 апреля - Отделом полиции №2 УМВД России по г. Мурманску разыскивается пропавший без вести Игнашов Сергей Михайлович, 24.01.1961 года рождения, который 17 мая 2016 года ушел из дома по адресу: г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 24 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Намерений покинуть пределы г. Мурманска Игнашов С.М. не высказывал.

По факту безвестного исчезновения Игнашова Сергея Михайловича следственным отделом по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области 9 февраля 2017 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Игнашова С.М., просьба сообщить по телефону 8 (8152) 40-61-10 (дежурная часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску), 8-911-308-97-42, 40-61-26, 40-62-91.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску)