В Мурманской области сотрудники полиции продолжают регистрировать интернет-мошенничества

13 Апреля 2017 года, 20:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля - В полицию Мурманска обратился местный житель, 1976 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Мурманчанин рассказал полицейским, что в сети Интернет нашел объявление о продаже автомобильных дисков. Цена и характеристики товара его устроили. Связавшись с автором объявления по телефону, зарегистрированному в г. Санкт-Петербурге, он узнал, что за товар необходимо перевести предоплату.

Житель Мурманска перевел на указанный неизвестным расчетный счет 26 тысяч рублей. После банковского перевода попытки связаться с «продавцом» дисков оказались безуспешными, товар он так и не получил.

Житель Полярного, 1983 года рождения, также обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он искал в сети Интернет металлоискатель. На популярном сайте объявлений он нашел информацию о продаже металлоискателя марки «Garrett ace 250». Заказанный товар он оплатил наложенным платежом, переведя более 9 тысяч рублей. Когда северянин вскрыл посылку, вместо металлоискателя обнаружил тряпки, пластиковые лотки и кухонный нож.

По обоим случаям возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области