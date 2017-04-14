Северянин будет привлечен к уголовной ответственности за грабеж

14 Апреля 2017 года, 18:09

АПАТИТЫ/ 14 апреля - В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее мобильного телефона стоимостью около 6 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что неизвестный, ударив заявительницу, завладел ее телефоном, когда она возвращалась домой, поднимаясь в подъезде дома к своей квартире и разговаривала по мобильному телефону.

Потерпевшая описала приметы злоумышленника, информация о розыске была передана всем дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый, неработающий 26-летний житель города Апатиты, ранее судимый за кражу, мошенничество и грабеж, задержан и доставлен в отдел полиции.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: 86.mvd.ru