В областном центре полицейские задержали подозреваемого в краже

14 Апреля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 14 апреля - В полицию обратилась мурманчанка, 1957 года рождения, с заявлением о краже. Женщина рассказала, что в то время, когда она отдыхала в одном из ресторанов Октябрьского округа города, неизвестный похитил ее мобильный телефон «Самсунг». Злоумышленник, используя ее средство связи, перевел денежные средства на свой банковский счет посредством услуги «мобильный банк». Причиненный потерпевшей материальный ущерб от пропажи денег и телефона составил 14 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении. На одной из записей оперативники заметили, как один из посетителей, воспользовавшись тем, что вещь выпала из дамской сумки, подобрал и похитил ее.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, ранее несудимый.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Молодой человек признался в краже, но заявил, что похищенное имущество успел продать, а деньги потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого может ожидать наказание в виде 2 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: VistaNews.ru