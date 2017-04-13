Замначальника североморской автошколы получил условный срок

14 Апреля 2017 года, 12:33

СЕВЕРОМОРСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Бывший заместитель начальника по учебно-производственной части ПОУ «Североморская автошкола ДОСААФ России» Сергей Стайловский получил условный срок. Он приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы, также суд лишил его права занимать должности в системе образования, связанные с выполнением управленческих и организационно-распорядительных функций, сроком на два года. В Следственном комитете по Северному флоту «Би-порту» сообщили, что при вынесении решения учитывалось раскаяние обвиняемого, и «наличие у него на иждивении малолетнего ребенка».

Напомним, 23 сентября прошлого года Стайловский, временно исполняя обязанности начальника, самостоятельно изготовил поддельное свидетельство по программе «Мастер производственного обучения». В дальнейшем он продал его за 20 тысяч рублей.

Фото: NewsTes