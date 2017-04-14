В Мурманске задержан подозреваемый в серии мошенничеств при заключении торговой сделки посредством сети Интернет

14 Апреля 2017 года, 19:40

МУРМАНСК/ 14 апреля - В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД по г. Мурманску обратились два местных жителя с заявлением о совершении в отношении них мошеннических действий. По словам заявителей, неизвестный, опубликовав на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже аудиопроигрывателя, под предлогом предоплаты покупки завладел, в первом случае, деньгами в сумме 21 тысячи рублей, а во втором в сумме 4500 рублей. После совершения банковских операций связь с «продавцом» прервалась.

Как установили полицейские, мошенничества были совершены неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Мурманской области. Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативных мероприятий был установлен 40-летний житель областного центра, ранее не судимый.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Злоумышленника может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком на срок до пяти лет.

УМВД России по Мурманской области напоминает: не следует вносить ни частичную, ни полную предоплату за товар до его непосредственного получения. Оплату рекомендуется вносить только после того, как товар будет получен и проверен.

Если есть подозрения, что в отношении вас или ваших близких совершены мошеннические действия, немедленно обратитесь за помощью в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области