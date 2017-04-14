Военный, сбивший женщин с детьми, отправится в тюрьму

14 Апреля 2017 года, 14:00

МОНЧЕГОРСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Прапорщик Алексей Шиловский признан виновным Мурманским гарнизонным военным судом. В августе 2016 года он не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, в результате допустив наезд на четырех человек.

Двое детей, пяти лет, и сопровождавшая их 61-летняя бабушка были госпитализированы с места ДТП. Еще одна женщина, 1955 года рождения, скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

Шиловский управлял автомобилем ВАЗ-21103 в состоянии алкогольного опьянения и поэтому предпочел скрыться с места преступления. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, тогда было известно о неоднократном привлечении водителя к административной ответственности за превышение скоростного режима.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», – сообщил «Би-порту» представитель Военного следственного управления Следственного комитета по Северному флоту Александр Жуков.

Фото: Izhlife.ru