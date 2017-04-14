Военный, забравшийся на девятый этаж в Североморске, был пьян

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Продукты – «нарушители». Общественники проверили магазины в Мурманске
 
 
 
 

Курсы валют 14.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,0467
0,0965
1 USD
Доллар США
56,6019
-0,1537
1 EUR
Евро
60,2867
0,0236
10 NOK
Норвежских крон
66,1631
-0,0419
10 SEK
Шведских крон
62,9659
0,0265
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
5.6 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

Выбор редакции

Алексей Венедиктов рассказал студентам о миссии журналиста и хороших новостях
14 Апреля 2017, 13:30
Алексей Венедиктов рассказал студентам о миссии журналиста и хороших новостях
Госдума приняла закон об электронном больничном
14 Апреля 2017, 12:50
Госдума приняла закон об электронном больничном
«Россия» на 10% увеличила объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург
14 Апреля 2017, 11:07
«Россия» на 10% увеличила объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург
На 9% сократился оборот рыбопродукции в Мурманском рыбном порту
14 Апреля 2017, 09:21
На 9% сократился оборот рыбопродукции в Мурманском рыбном порту
 
 
 
 

Самое читаемое

Иван Ковтун возглавил коммерческий департамент филиала Tele2 в Мурманской области
13 Апреля 2017, 19:50
Молодых мурманчанок завлекают в ряды беременных
13 Апреля 2017, 17:20
Два мурманских пассажира получили травму в троллейбусе №6
14 Апреля 2017, 10:34
Мурманск: прогноз отключений на 14 апреля
13 Апреля 2017, 20:35
Специалисты назвали самую безопасную страну в мире
14 Апреля 2017, 08:40
Депутаты Терского района предлагают ввести мораторий на сплав по рекам и вылов рыбы
13 Апреля 2017, 17:15
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Военный, забравшийся на девятый этаж в Североморске, был пьян
 
 
 
 
14 Апреля 2017 года, 14:15

Военный, забравшийся на девятый этаж в Североморске, был пьян


СЕВЕРОМОРСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Вчера в отдел полиции города Североморска обратились родственники молодого человека, рассказав о том, что он с 28 марта не выходит на связь.

«Обратились по факту утраты родственных связей. Мужчина не отвечал на звонки, не появлялся на рабочем месте. Было установлено, что он снимает квартиру на улице Инженерной, и три сотрудника ППС вместе с сотрудниками из других структур, включая МЧС, отправились по указанному адресу», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

В этот момент североморец находился на месте, когда он услышал голоса за дверью, то решил выбраться из квартиры через окно.

«Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Он выбрался с пятого этажа, и благополучно по пожарной лестнице достиг девятого, где сотрудники МЧС уговорили его спуститься. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка», – уточнила представитель УМВД.

Ранее сообщалось, что он пытался сбежать от сотрудников полиции. По информации «Би-порта», мужчина не выходил на связь, находясь в запое.

Фото: Североморск Life

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Курсанты МГТУ вышли на ректора с вопросами
2.
Военный, сбивший женщин с детьми, отправится в тюрьму
3.
Юные мурманские танцоры отправятся покорять Москву
4.
Алексей Венедиктов рассказал студентам о миссии журналиста и хороших новостях
5.
Россия отказалась от участия в «Евровидении-2017»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта