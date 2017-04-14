Военный, забравшийся на девятый этаж в Североморске, был пьян

14 Апреля 2017 года, 14:15

СЕВЕРОМОРСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Вчера в отдел полиции города Североморска обратились родственники молодого человека, рассказав о том, что он с 28 марта не выходит на связь.

«Обратились по факту утраты родственных связей. Мужчина не отвечал на звонки, не появлялся на рабочем месте. Было установлено, что он снимает квартиру на улице Инженерной, и три сотрудника ППС вместе с сотрудниками из других структур, включая МЧС, отправились по указанному адресу», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

В этот момент североморец находился на месте, когда он услышал голоса за дверью, то решил выбраться из квартиры через окно.

«Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Он выбрался с пятого этажа, и благополучно по пожарной лестнице достиг девятого, где сотрудники МЧС уговорили его спуститься. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка», – уточнила представитель УМВД.

Ранее сообщалось, что он пытался сбежать от сотрудников полиции. По информации «Би-порта», мужчина не выходил на связь, находясь в запое.

Фото: Североморск Life