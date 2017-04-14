Раскрываемость дел об изнасилованиях в Мурманской области составляет 100%

14 Апреля 2017 года, 16:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – С начала года раскрываемость по изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера в Мурманской области составила 100%. Вчера на заседании коллегии Следственного комитета были подведены итоги работы за три месяца, анализировалась эффективность принимаемых мер по повышению качества и результативности следственной работы. Особое внимание на встрече уделялось раскрытию преступлений прошлых лет - за первый квартал раскрыто девять подобных дел. Среди приоритетных направлений Управления остается обеспечение полноты и качества проведения проверок, а также сокращение сроков предварительного расследования.