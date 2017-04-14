30 тысяч рублей «подарила» гостю жительница Апатитов

15 Апреля 2017 года, 15:10

АПАТИТЫ/15 апреля/БИ-ПОРТ - В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» поступило заявление от 31-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что у нее из квартиры похищен кошелек с 30 тысячами рублей внутри.

Полицейскими установлено, что накануне в гостях у заявительницы находился ее знакомый. После совместного распития спиртных напитков, когда гость ушел, северянка обнаружила пропажу кошелька.

Безработный 28-летний местный житель задержан полицейскими. Мужчина сознался в содеянном. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина может оказаться за решеткой на 2 года.