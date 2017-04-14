Лидер карельского «Яблока» задержан в Испании

15 Апреля 2017 года, 16:12

МИР/15 апреля – Накануне в Испании задержан лидер карельского «Яблока» Василий Попов. Об этом сообщает Губернiя Daily.

Как стало известно, до отъезда в Испанию политик находился в Финляндии. 5 апреля Попов решил «переехать», благополучно прибыл в Испанию и через несколько дней был задержан в отеле. Об этом Губернiи Daily рассказала супруга политика Анастасия Кравчук.

Сообщается также, что Финляндия ранее предоставила Василию Попову политическое убежище и разрешила выезд за пределы страны, вернув загранпаспорт. Адвокат политика Туомо Ватанен считает, что Испания, как страна Евросоюза должна придерживаться позиции Финляндии, а Финляндия отказала России в выдаче Попова.

Суд по делу Василия Попова состоится в Мадриде. Дата первого заседания еще не назначена.