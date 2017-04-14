Одну тысячу рублей заплатит житель Кандалакши за пропаганду в соцсетях

15 Апреля 2017 года, 18:19

КАНДАЛАКША/15 апреля/БИ-ПОРТ - Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия выявили жителя приграничья, причастного к пропаганде и публичному демонстрированию нацистской символики. Сегодня вступило в силу решение Кандалакшского районного суда, который признан виновным местного жителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики), с назначением наказания в виде штрафа - 1000 рублей.

Как стало известно, мужчина на своей странице в социальной сети «В контакте» разместил для всеобщего доступа материалы, связанные с пропагандой нацистской символики. Судом было учтено раскаяние правонарушителя в содеянном и признание вины.