Одну тысячу рублей заплатит житель Кандалакши за пропаганду в соцсетях

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя
 
 

Видеоновости16+

Продукты – «нарушители». Общественники проверили магазины в Мурманске
 
 
 
 

Курсы валют 15.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,4413
-0,6054
1 USD
Доллар США
56,2945
-0,3074
1 EUR
Евро
59,7791
-0,5076
10 NOK
Норвежских крон
65,6595
-0,5036
10 SEK
Шведских крон
62,3347
-0,6312
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.5 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

Выбор редакции

Жителей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавины
14 Апреля 2017, 16:05
Жителей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавины
Турецкие власти: проблем с чартерами из России нет
14 Апреля 2017, 15:34
Турецкие власти: проблем с чартерами из России нет
Курсанты МГТУ вышли на ректора с вопросами
14 Апреля 2017, 14:33
Курсанты МГТУ вышли на ректора с вопросами
Алексей Венедиктов рассказал студентам о миссии журналиста и хороших новостях
14 Апреля 2017, 13:30
Алексей Венедиктов рассказал студентам о миссии журналиста и хороших новостях
 
 
 
 

Самое читаемое

Заявление акционеров «Альфа-Групп»
14 Апреля 2017, 20:21
Мнение: Россию могут отстранить от участия в конкурсе «Евровидение - 2018»
15 Апреля 2017, 09:00
В Мурманске задержан подозреваемый в серии мошенничеств при заключении торговой сделки посредством сети Интернет
14 Апреля 2017, 19:40
В Мурманске прошли соревнования по гиревому спорту
14 Апреля 2017, 19:23
В областном центре полицейские задержали подозреваемого в краже
14 Апреля 2017, 19:00
Jaguar F-Pace признан всемирным «Автомобилем года»
14 Апреля 2017, 20:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Одну тысячу рублей заплатит житель Кандалакши за пропаганду в соцсетях
 
 
 
 
15 Апреля 2017 года, 18:19

Одну тысячу рублей заплатит житель Кандалакши за пропаганду в соцсетях


КАНДАЛАКША/15 апреля/БИ-ПОРТ - Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия  выявили жителя приграничья, причастного к пропаганде и публичному демонстрированию нацистской символики. Сегодня вступило в силу решение Кандалакшского районного суда, который признан виновным местного жителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики), с назначением наказания в виде штрафа - 1000 рублей.

Как стало известно, мужчина на своей странице в социальной сети «В контакте» разместил для всеобщего доступа материалы, связанные с пропагандой нацистской символики. Судом было учтено раскаяние правонарушителя в содеянном и признание вины.

 

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Бренд Мурманска отмечен международным жюри
2.
Новозеландцы выбрали себе новый флаг
3.
Администрация Мурманска заказала работы на разработку символики города за 1 млн рублей
4.
Лосенок из Коми хочет стать символом чемпионата мира по футболу 2018 года
5.
Жители Кандалакшского района выбирают официальную символику муниципального образования
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта