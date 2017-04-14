Пенсионер «решил проблему» за 250 тысяч рублей

16 Апреля 2017 года, 13:25

МУРМАНСК/16 апреля/БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска обратился пожилой мужчина 1927 года рождения с заявлением о мошенничестве. Пенсионер сообщил полицейским, ему на днях вечером на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что его внук совершил ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Внук якобы задержан сотрудниками правоохранительных органов и находится в тюрьме. Чтобы освободить его от ответственности, необходимо передать курьеру 250 тысяч рублей.

Пенсионер снял денежные средства в банке и передал их молодому человеку. Только после этого, вернувшись домой, житель Мурманска позвонил настоящему внуку и узнал, что тот никакого ДТП не совершал и никем не задерживался.

«По факту следователем октябрьского отдела полиции в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Пожилой мурманчанин, рассказывая полицейским о мошенничестве, сообщил, что знал о таких фактах из средств массовой информации и от участкового уполномоченного полиции, однако когда позвонил злоумышленник, он поверил телефонному обману. Сильное психологическое воздействие неизвестный оказал на пенсионера, сообщив, что если он обратится к родственникам или сообщит в полицию, его внука нельзя будет освободить из тюрьмы и он будет осужден», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.