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Жизнь в Мурманске


Сари
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Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

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Главная » Криминал » В Апатитах подросток совершил суицид
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 09:45

В Апатитах подросток совершил суицид


АПАТИТЫ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Вчера, 16 апреля, в одной из квартир города Апатиты было обнаружено тело 15-летнего подростка. Тело юноши обнаружила его мать. По информации прокуратуры Мурманской области, молодой человек мог совершить суицид. По данному факту в этот же день была начата проверка надзорного органа.

«Прокуратурой города проводится проверка условий жизни и воспитания ребёнка в семье. Ход ее проведения взят на личный контроль прокурора Мурманской области», – сообщили «Би-порту» в прокуратуре.

Фото: © bolzen16

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