В Апатитах подросток совершил суицид

17 Апреля 2017 года, 09:45

АПАТИТЫ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Вчера, 16 апреля, в одной из квартир города Апатиты было обнаружено тело 15-летнего подростка. Тело юноши обнаружила его мать. По информации прокуратуры Мурманской области, молодой человек мог совершить суицид. По данному факту в этот же день была начата проверка надзорного органа.

«Прокуратурой города проводится проверка условий жизни и воспитания ребёнка в семье. Ход ее проведения взят на личный контроль прокурора Мурманской области», – сообщили «Би-порту» в прокуратуре.

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