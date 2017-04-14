Радикального исламиста, финансировавшего ИГИЛ, задержали в Мурманской области

17 Апреля 2017 года, 09:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области задержали гражданина Республики Таджикистан, который оказывал финансовую поддержку запрещённой на территории России террористической организации «Исламское государство. Как сообщили «Би-порту» в УФСБ России по Мурманской области, мужчина, 1979 года рождения, являющийся приверженцем радикального ислама, принял решение об оказании финансовой помощи и перечислил личные деньги на указанный членом данной террористической организации счет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

Факт противоправной деятельности был выявлен в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Мурманской и УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Фото: Twitter