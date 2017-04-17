В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота героин

17 Апреля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 17 апреля - Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ленинского отдела полиции г. Мурманска поступила информация, что осужденный в 2016 году за хранение наркотиков мурманчанин, 1988 года рождения, причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские установили наблюдение за подозреваемым. В ходе специальных мероприятий подозреваемый был задержан на лестничной площадке в подъезде дома по улице Бредова в областном центре и доставлен в отдел полиции.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки задержанного пакетик со светлым порошкообразным веществом. Изъятое вещество было направлено на экспертизу.

Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что 29-летний житель Мурманска хранил при себе 0,7098 грамма наркотического средство героин, содержащее в своем составе 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин.

Задержанный пояснил, что хранил героин для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление – лишение свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter