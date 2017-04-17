В Оленегорске полицейскими раскрыто хищение имущества, принадлежащего предприятию

17 Апреля 2017 года, 18:21

ОЛЕНЕГОРСК/ 17 апреля - В дежурную часть отдела полиции обратилось руководство местного промышленного предприятия с заявлением об угоне в ночное время служебного автотранспорта. Злоумышленник пытался покинуть территорию, однако ему помешали сотрудники службы охраны, после чего он скрылся с места происшествия.

Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Опросив свидетелей и собрав возможные улики, полицейские приступили к оперативно-разыскным мероприятиям. Через непродолжительное время угнанный грузовой автомобиль «МАН» был обнаружен ими на территории предприятия. В нем находилось несколько тонн лома черного металла, который злоумышленник предположительно планировал похитить и продать.

Выяснив круг лиц, которые могли воспользоваться данным служебным автотранспортом, сыщики установили личность подозреваемого из числа сотрудников. Мужчину, 1987 года рождения, задержали по месту жительства. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и хранение наркотических средств.

По фактам кражи и неправомерного завладения транспортным средством возбуждены уголовные дела. Злоумышленника, который предстанет перед судом, может ожидать несколько лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Оленегорский»)

Фото: fedpress.ru