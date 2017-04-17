По факту самоубийства подростка в Апатитах возбуждено уголовное дело

17 Апреля 2017 года, 12:10

АПАТИТЫ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Причины смерти подростка из Апатитов предстоит установить следователям. По факту обнаружения тела 15-летнего, покончившего жизнь самоубийством, возбуждено уголовное дело.

«Устанавливаются все обстоятельства, назначен комплекс судебных экспертиз, также изучаются условия жизни и воспитания ребенка в семье. Будут приняты исчерпывающие и оперативные меры для выявления и устранения причин, которые предшествовали трагедии», – сообщают в Следственном комитете Мурманской области

В настоящий момент допрашиваются не только родители молодого человека, но его педагоги и одноклассники.

Мать обнаружила тело накануне вечером. Ход проведения проверки по данному делу взял на личный контроль прокурор области.