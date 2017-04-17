Граната, изъятая у пьяного северянина, не представляла угрозы

17 Апреля 2017 года, 14:05

ПОЛЯРНЫЙ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Пьяный мужчина, задержанный в магазине с гранатой, оказался жителем Полярного, 1984 года рождения. Когда он зашел магазин, то держал боеприпас в руках.

«Сообщение в полицию ЗАТО Александровск поступило после 20 часов вечера. Проводилось оцепление местности, мужчина был задержан по статье 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

Граната времен Великой Отечественной войны угрозы не представляла, поскольку была повреждена коррозией. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: 39rus.org